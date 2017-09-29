август 2017
сентябрь 2017
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 12 тур
29 сентября, пятница
08:30
Матч завершен
29 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 11 тур
29 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2017, 24 тур
29 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
29 сентября, пятница
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2017/2018), 11 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 12 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 7 тур
29 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2017, 24 тур
29 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 7 тур
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 9 тур
Испания. Сегунда (2017/2018), 7 тур
Германия. Бундеслига (2017/2018), 7 тур
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 9 тур
29 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 8 тур
29 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2017/2018), 8 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 11 тур
29 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 7 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 8 тур