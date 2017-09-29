Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 29-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 12 тур
    29 сентября, пятница
    08:30
    СКА-Хабаровск (мол)
    1:0
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    29 сентября, пятница
    13:00
    Спартак М (мол)
    1:0
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 11 тур
    29 сентября, пятница
    18:00
    ЦРФСО
    3:1
    Знамя Труда
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 24 тур
    29 сентября, пятница
    18:30
    Витебск
    2:2
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    29 сентября, пятница
    20:30
    Ислочь
    1:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 11 тур
    29 сентября, пятница
    19:00
    Хельсингор
    1:5
    Орхус
    Матч завершен
    29 сентября, пятница
    21:15
    Рандерс
    0:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 12 тур
    29 сентября, пятница
    19:30
    Арсенал
    1:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 7 тур
    29 сентября, пятница
    20:00
    Акхисар Беледиеспор
    1:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 24 тур
    29 сентября, пятница
    20:00
    Бранн
    0:4
    Кристиансунн
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 7 тур
    29 сентября, пятница
    21:00
    Твенте
    2:1
    Хераклес
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 9 тур
    29 сентября, пятница
    21:15
    Теплице
    2:1
    Слован
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 7 тур
    29 сентября, пятница
    21:30
    Леонеса
    0:0
    Альмерия
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 7 тур
    29 сентября, пятница
    21:30
    Шальке-04
    1:1
    Байер
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 9 тур
    29 сентября, пятница
    21:30
    Сент-Труйден
    0:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 8 тур
    29 сентября, пятница
    21:45
    Гамильтон Академикал
    1:4
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 8 тур
    29 сентября, пятница
    21:45
    Монако
    1:1
    Монпелье
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 11 тур
    29 сентября, пятница
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 7 тур
    29 сентября, пятница
    22:00
    Сельта
    3:3
    Жирона
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 8 тур
    29 сентября, пятница
    22:30
    Шавиш
    1:1
    Тондела
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11