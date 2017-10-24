сентябрь 2017
октябрь 2017
Бразилия. Серия А 2017, 30 тур
24 октября, вторник
01:00
Матч завершен
Германия. Кубок (2017/2018), 1/16 финала
24 октября, вторник
21:45
Матч завершен
24 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2017/2018), 1/16 финала
Испания. Кубок (2017/2018), 1/16 финала, первый матч
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 12 тур
Англия. Кубок Лиги (2017/2018), 1/8 финала
24 октября, вторник
21:45
Матч завершен
24 октября, вторник
21:45
Матч завершен
24 октября, вторник
21:45
Матч завершен
24 октября, вторник
22:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2017/2018), 10 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 11 тур
24 октября, вторник
21:45
Матч завершен
24 октября, вторник
21:45
Матч завершен