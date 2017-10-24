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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Кристал Пэлас
Бристоль Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 24 октября 2017
Бристоль Сити
24.10.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
60'
Д. Брайан
21'
Б. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Кристал Пэлас
ГОЛ! 1:1!
Д. Брайан
60'
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сако
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
3-4-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
3
Райт
13
Хегелер
7
Пак
47
О'Доуда
8
Браунхилл
14
Рид
18
Дьедиу
17
Леко
4-1-4-1
1
Сперони
27
Фосу-Менса
5
Томкинс
27
Суаре
17
Делэйни
44
Ридевальд
20
Лофтус-Чик
40
Панчеон
20
Сако
72
Ли Чхун-Ен
25
Таунсенд
Остались в запасе
Бристоль Сити
Кристал Пэлас
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Бристоль Сити - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
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Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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