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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 октября 2017
Суонси
24.10.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
21'
Д. Лингард
59'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Манчестер Юнайтед
79'
Желтая карточка
Д. Блинд
75'
Желтая карточка
А. Туанзебе
Желтая карточка
К. Сун-Юн
70'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лингард
Пас отдал
М. Дармиан
Желтая карточка
С. Клукас
56'
Желтая карточка
А. Ранхель
38'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лингард
Пас отдал
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-3-1-2
15
Нордфельдт
22
Ранхель
13
Ольссон
26
Моусон
3
ван дер Хоорн
40
Ки Сун-Юн
6
Клукас
16
Меса
15
Раутледж
10
Айю
9
МакБарни
3-2-2-2-1
44
Ромеро
6
Смоллинг
3
Линделеф
4
Туанзебе
36
Дармиан
17
Блинд
8
Мактоминей
21
Эррера
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Юнайтед
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Суонси - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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