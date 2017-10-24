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Расписание матчей
Германия. Кубок
Майнц - Хольштайн
Майнц - Хольштайн: обзор матча 24 октября 2017
Майнц
24.10.2017, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Хольштайн
22'
В. Фишер
67'
В. Фишер
101'
Д. Бросински
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Майнц - Хольштайн
ГОЛ! 3:0!
Д. Бросински
101'
ГОЛ! 2:0!
В. Фишер
Пас отдал
Л. Озтюнали
67'
Желтая карточка
Ф. Фрай
49'
ГОЛ! 1:0!
В. Фишер
Пас отдал
Д. Бросински
22'
Желтая карточка
С. Сердар
10'
Начало матча
Статистика матча Майнц - Хольштайн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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