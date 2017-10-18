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    Расписание матчей 18-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 тур, группа C
    18 октября, среда
    19:00
    Карабах
    0:0
    Атлетико
    Матч завершен
    18 октября, среда
    21:45
    Челси
    3:3
    Рома
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 14 тур
    18 октября, среда
    19:45
    Днепр
    1:2
    Ислочь
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 тур, группа A
    18 октября, среда
    21:45
    ЦСКА
    0:2
    Базель
    Матч завершен
    18 октября, среда
    21:45
    Бенфика
    0:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 тур, группа B
    18 октября, среда
    21:45
    Андерлехт
    0:4
    ПСЖ
    Матч завершен
    18 октября, среда
    21:45
    Бавария
    3:0
    Селтик
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 тур, группа D
    18 октября, среда
    21:45
    Ювентус
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    18 октября, среда
    21:45
    Барселона
    3:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
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