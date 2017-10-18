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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Селтик
Бавария - Селтик: обзор матча 18 октября 2017
Бавария
18.10.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
3 : 0
Завершен
Селтик
17'
Т. Мюллер
29'
Й. Киммих
51'
М. Хуммельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Селтик
ГОЛ! 3:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
А. Роббен
51'
39'
Желтая карточка
П. Робертс
ГОЛ! 2:0!
Й. Киммих
Пас отдал
К. Коман
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Бавария
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
17
Боатенг
5
Алаба
6
Киммих
13
Руди
6
Алькантара
10
Роббен
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
4-5-1
1
Гордон
2
Гамбоа
23
Лустиг
28
Боята
6
Тирни
16
Робертс
8
Браун
7
Синклейр
10
Нтчам
17
Армстронг
29
Гриффитс
Остались в запасе
Бавария
Селтик
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
49
Джеймс Форрест
ПВ
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Бавария - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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