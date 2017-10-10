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    Расписание матчей 10-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), Финал, ответный матч
    10 октября, вторник
    12:00
    Австралия
    2:1
    Сирия
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2017, 1 тур
    10 октября, вторник
    19:00
    Россия
    1:1
    Иран
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 9 тур
    10 октября, вторник
    21:00
    Уэска
    1:1
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    10 октября, вторник
    22:00
    Леонеса
    0:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа A
    10 октября, вторник
    21:45
    Франция
    2:1
    Белоруссия
    Матч завершен
    10 октября, вторник
    21:45
    Люксембург
    1:1
    Болгария
    Матч завершен
    10 октября, вторник
    21:45
    Нидерланды
    2:0
    Швеция
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа B
    10 октября, вторник
    21:45
    Венгрия
    1:0
    Фарерские острова
    Матч завершен
    10 октября, вторник
    21:45
    Латвия
    4:0
    Андорра
    Матч завершен
    10 октября, вторник
    21:45
    Португалия
    2:0
    Швейцария
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа H
    10 октября, вторник
    21:45
    Эстония
    1:2
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    10 октября, вторник
    21:45
    Бельгия
    4:0
    Кипр
    Матч завершен
    10 октября, вторник
    21:45
    Греция
    4:0
    Гибралтар
    Матч завершен
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