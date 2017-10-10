сентябрь 2017
октябрь 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), Финал, ответный матч
Испания. Сегунда (2017/2018), 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа A
10 октября, вторник
21:45
Матч завершен
10 октября, вторник
21:45
Матч завершен
10 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа B
10 октября, вторник
21:45
Матч завершен
10 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа H