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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Швейцария
Португалия - Швейцария: обзор матча 10 октября 2017
Португалия
10.10.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 10 тур
2 : 0
Завершен
Швейцария
41'
Й. Джуру (АГ)
57'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Швейцария
69'
Желтая карточка
Д. Закария
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
Пас отдал
Б. Силва
57'
Желтая карточка
Элизеу
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Джуру
41'
27'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Пепе
ЦЗ
19
Элизеу
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
9
Андре Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Португалия
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
3
Пепе
19
Элизеу
6
Фонте
21
Соареш
14
Карвалью
17
Мариу
8
Моутинью
10
Силва
7
Роналду
9
Силва
4-1-2-1-2
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
22
Шер
20
Джуру
13
Родригес
10
Джака
15
Джемаили
8
Фройлер
23
Шакири
9
Сеферович
18
Мехмеди
Остались в запасе
Португалия
Швейцария
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Желсон Мартинш
ПВ
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
12
Ивон Мвого
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Желсон Мартинш
ПВ
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
12
Ивон Мвого
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Португалия - Швейцария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Где смотреть матч:
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