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    Расписание матчей 30-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 31 тур
    30 октября, понедельник
    00:01
    Аваи
    2:2
    Гремио
    Матч завершен
    США. МЛС 2017, 1/4 финала, первый матч
    30 октября, понедельник
    03:30
    Ванкувер Уайткепс
    0:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 15 тур
    30 октября, понедельник
    11:00
    Уфа (мол)
    1:4
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    30 октября, понедельник
    13:00
    Ахмат (мол)
    0:1
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 15 тур
    30 октября, понедельник
    17:00
    Уфа
    2:1
    Рубин
    Матч завершен
    30 октября, понедельник
    19:30
    Ахмат
    1:1
    Анжи
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 10 тур
    30 октября, понедельник
    20:00
    Фенербахче
    3:3
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 14 тур
    30 октября, понедельник
    20:00
    Черноморец
    0:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 9 тур
    30 октября, понедельник
    20:30
    ПАОК
    2:0
    Астерас
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 14 тур
    30 октября, понедельник
    21:00
    Брондбю
    3:1
    Рандерс
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 27 тур
    30 октября, понедельник
    21:00
    Лиллестрем
    4:0
    Олесунн
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 12 тур
    30 октября, понедельник
    22:30
    Гранада
    4:1
    Лорка
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 11 тур
    30 октября, понедельник
    22:45
    Верона
    1:2
    Интер
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 10 тур
    30 октября, понедельник
    23:00
    Лас-Пальмас
    1:3
    Депортиво
    Матч завершен
    30 октября, понедельник
    23:00
    Эспаньол
    1:0
    Бетис
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 10 тур
    30 октября, понедельник
    23:00
    Портимоненси
    5:2
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 10 тур
    30 октября, понедельник
    23:00
    Бернли
    1:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
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