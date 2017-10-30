сентябрь 2017
октябрь 2017
Бразилия. Серия А 2017, 31 тур
США. МЛС 2017, 1/4 финала, первый матч
30 октября, понедельник
03:30
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 15 тур
30 октября, понедельник
11:00
Матч завершен
30 октября, понедельник
13:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 15 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 10 тур
30 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2017/2018), 14 тур
30 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2017/2018), 9 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 14 тур
Норвегия. Элитсериен 2017, 27 тур
30 октября, понедельник
21:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 12 тур
Италия. Серия А (2017/2018), 11 тур
Испания. Примера (2017/2018), 10 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 10 тур
30 октября, понедельник
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 10 тур