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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Интер
Верона - Интер: обзор матча 30 октября 2017
Верона
30.10.2017, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Интер
59'
Д. Паццини (П)
36'
Б. Валеро
67'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Интер
Желтая карточка
Т. Арто
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Д. Паццини
89'
67'
ГОЛ! 1:2!
И. Перишич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Паццини
59'
51'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Желтая карточка
М. Фарес
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
Б. Валеро
Пас отдал
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
2-2-4
12
Николас
18
Супрайен
28
Арто
11
Бесса
49
Ромуло
7
Черчи
93
Фарес
10
Верде
9
Кен
4-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
14
Шкриньяр
13
Миранда
5
Нагатомо
87
Кандрева
21
Гальярдини
15
Весино
6
Валеро
14
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Верона
Интер
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Верона - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
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