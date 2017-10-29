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    Расписание матчей 29-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 31 тур
    29 октября, воскресенье
    00:01
    Фламенго
    0:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    02:00
    Атлетико Паранаэнсе
    0:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    0:0
    Ботафого
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    22:00
    Понте-Прета
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    1:1
    Баия
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    23:00
    Витория
    1:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    23:00
    Спорт Ресифи
    3:4
    Коритиба
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 15 тур
    29 октября, воскресенье
    11:30
    Амкар-Пермь
    1:1
    Урал
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    0:1
    Тосно
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    16:30
    Зенит
    0:3
    Локомотив
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    4:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 20 тур
    29 октября, воскресенье
    12:00
    Томь
    0:0
    Луч
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    13:00
    Сибирь
    3:0
    Балтика
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    13:30
    Тамбов
    0:1
    Авангард
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Крылья Советов
    1:0
    Пари НН
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    2:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Тюмень
    1:1
    Енисей
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    15:00
    Шинник
    0:1
    Факел
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    16:00
    Волгарь
    1:0
    Ротор
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    16:30
    Сочи
    3:3
    Зенит-2
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 12 тур
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Барселона Б
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:00
    Кордоба
    1:1
    Нумансия
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Алькоркон
    2:0
    Реал Ов
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    22:00
    Реус Депортиу
    2:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    22:30
    Тенерифе
    0:0
    Осасуна
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 10 тур
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Карабюкспор
    0:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Коньяспор
    1:0
    Османлыспор
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    16:30
    Бурсаспор
    4:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    19:30
    Трабзонспор
    2:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 10 тур
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Хетафе
    2:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:15
    Жирона
    2:1
    Реал
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:30
    Эйбар
    2:2
    Леванте
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    22:45
    Малага
    2:1
    Сельта
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 14 тур
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Сендерийск
    1:1
    Хобро
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    16:00
    Люнгбю
    2:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:00
    Хорсенс
    1:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Ольборг
    0:2
    Оденсе
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 27 тур
    29 октября, воскресенье
    14:00
    Славия-Мозырь
    0:1
    Витебск
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    15:00
    Минск
    0:1
    Неман
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо-Брест
    1:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 11 тур
    29 октября, воскресенье
    14:30
    Беневенто
    1:5
    Лацио
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    17:00
    Кротоне
    2:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    17:00
    Наполи
    3:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    4:1
    Кьево
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    17:00
    СПАЛ
    1:0
    Дженоа
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    2:1
    Аталанта
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    22:45
    Торино
    2:1
    Кальяри
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 10 тур
    29 октября, воскресенье
    14:30
    Витесс
    2:4
    ПСВ
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    16:30
    Спарта
    2:1
    Гронинген
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    2:2
    НАК Бреда
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:45
    Херенвен
    1:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 14 тур
    29 октября, воскресенье
    15:00
    Звезда К
    1:0
    Ворскла
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:00
    Верес
    1:1
    Олимпик
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:00
    Заря
    2:2
    Александрия
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:30
    Карпаты
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 14 тур
    29 октября, воскресенье
    15:00
    Бирмингем Сити
    0:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 9 тур
    29 октября, воскресенье
    16:00
    Ксанти
    0:2
    Атромитос
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:15
    ПАС Ламия
    2:0
    Платаниас
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    1:1
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:30
    Паниониос
    0:1
    АЕК
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 13 тур
    29 октября, воскресенье
    16:30
    Брюгге
    4:1
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Стандард
    3:1
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    22:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    2:2
    Антверпен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 10 тур
    29 октября, воскресенье
    16:30
    Брайтон
    1:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    19:00
    Лестер
    2:0
    Эвертон
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 11 тур
    29 октября, воскресенье
    17:00
    Лион
    2:0
    Метц
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    19:00
    Тулуза
    0:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    23:00
    Лилль
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 12 тур
    29 октября, воскресенье
    17:00
    Млада Болеслав
    2:1
    Высочина
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    17:45
    Словацко
    0:3
    Славия
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Спарта
    3:2
    Баник
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 16 тур
    29 октября, воскресенье
    17:00
    Армавир
    2:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 10 тур
    29 октября, воскресенье
    17:30
    Вердер
    0:3
    Аугсбург
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Штутгарт
    3:0
    Фрайбург
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 13 тур
    29 октября, воскресенье
    18:00
    Лугано
    1:0
    Люцерн
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:00
    Санкт-Галлен
    3:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    5:1
    Сьон
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 13 тур
    29 октября, воскресенье
    18:30
    Вольфсберг
    0:2
    Штурм
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 10 тур
    29 октября, воскресенье
    19:00
    Брага
    1:0
    Шавиш
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    21:00
    Пасуш де Феррейра
    1:0
    Эшторил
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    23:15
    Авеш
    1:3
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 27 тур
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    2:2
    Одд
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Русенборг
    0:0
    Стабек
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    5:0
    Сандефьорд
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Стремсгодсет
    4:1
    Согндаль
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    20:00
    Тромсе
    3:0
    Викинг
    Матч завершен
    29 октября, воскресенье
    22:00
    Волеренга
    1:2
    Мольде
    Матч завершен
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