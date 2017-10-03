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    Расписание матчей 03-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
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    Бразилия. Серия А 2017, 26 тур
    3 октября, вторник
    02:00
    Понте-Прета
    1:0
    Фламенго
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 7 тур
    3 октября, вторник
    15:00
    Динамо
    1:0
    Анжи-2
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 3 тур
    3 октября, вторник
    16:00
    Кубань-2
    0:5
    Краснодар-2
    Матч завершен
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