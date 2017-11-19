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    Расписание матчей 19-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 17 тур
    19 ноября, воскресенье
    11:30
    Ростов (мол)
    2:0
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 17 тур
    19 ноября, воскресенье
    11:30
    Уфа
    2:0
    Урал
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    14:00
    Анжи
    0:1
    Локомотив
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    16:30
    Ростов
    0:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    19:00
    Зенит
    5:0
    Тосно
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 24 тур
    19 ноября, воскресенье
    13:00
    Тамбов
    3:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 15 тур
    19 ноября, воскресенье
    14:00
    Нумансия
    1:2
    Химнастик
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    18:00
    Райо Вальекано
    1:0
    Барселона Б
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Осасуна
    2:3
    Алькоркон
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Севилья
    1:1
    Кордоба
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    22:00
    Леонеса
    1:1
    Гранада
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    22:30
    Спортинг
    0:3
    Кадис
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 12 тур
    19 ноября, воскресенье
    14:00
    Аланьяспор
    1:0
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    14:00
    Генчлербирлиги
    1:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    16:30
    Трабзонспор
    4:3
    Османлыспор
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    19:30
    Фенербахче
    4:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 12 тур
    19 ноября, воскресенье
    14:00
    Малага
    3:2
    Депортиво
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    18:15
    Эспаньол
    0:2
    Валенсия
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:30
    Лас-Пальмас
    0:2
    Леванте
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    22:45
    Атлетик
    1:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 20 тур
    19 ноября, воскресенье
    14:00
    Кубань-2
    3:0
    Дружба
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    15:00
    Армавир
    3:1
    Анжи-2
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 16 тур
    19 ноября, воскресенье
    14:00
    Люнгбю
    1:3
    Рандерс
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    16:00
    Хорсенс
    0:0
    Оденсе
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    18:00
    Сендерийск
    3:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    4:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 13 тур
    19 ноября, воскресенье
    14:30
    Кротоне
    0:1
    Дженоа
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    17:00
    Беневенто
    1:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    3:2
    Ювентус
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    17:00
    СПАЛ
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    17:00
    Торино
    1:1
    Кьево
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    0:1
    Кальяри
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    22:45
    Интер
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 12 тур
    19 ноября, воскресенье
    14:30
    АДО Ден Хааг
    4:1
    Хераклес
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    4:2
    Витесс
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    16:30
    Зволле
    0:1
    ПСВ
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    3:1
    Экселсиор
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    18:45
    Рода
    0:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 16 тур
    19 ноября, воскресенье
    15:00
    Ворскла
    1:1
    Сталь
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:30
    Черноморец
    2:1
    Олимпик
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 11 тур
    19 ноября, воскресенье
    16:00
    Ксанти
    2:0
    Паниониос
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    18:15
    ПАС
    1:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    18:15
    Платаниас
    0:3
    Астерас
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    1:1
    АЕК
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 17 тур
    19 ноября, воскресенье
    16:15
    Лидс
    2:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 15 тур
    19 ноября, воскресенье
    16:30
    Зюлте-Варегем
    0:1
    Генк
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Брюгге
    3:0
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    22:00
    Локерен
    0:3
    Гент
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 13 тур
    19 ноября, воскресенье
    17:00
    Кан
    1:1
    Ницца
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    19:00
    Лион
    0:0
    Монпелье
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    23:00
    Бордо
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 14 тур
    19 ноября, воскресенье
    17:00
    Карвина
    2:1
    Яблонец
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    17:00
    Млада Болеслав
    1:2
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 12 тур
    19 ноября, воскресенье
    17:30
    Шальке-04
    2:0
    Гамбург
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Вердер
    4:0
    Ганновер-96
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 14 тур
    19 ноября, воскресенье
    18:00
    Хартс
    1:1
    Партик Тисл
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 15 тур
    19 ноября, воскресенье
    18:00
    Грассхоппер
    2:0
    Тун
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    18:00
    Лозанна-Спорт
    3:1
    Люцерн
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    2:1
    Цюрих
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 15 тур
    19 ноября, воскресенье
    18:30
    Зальцбург
    5:0
    Штурм
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 12 тур
    19 ноября, воскресенье
    19:00
    Уотфорд
    2:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 29 тур
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Волеренга
    2:0
    Одд
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    3:2
    Сандефьорд
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Лиллестрем
    0:1
    Мольде
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Русенборг
    2:0
    Викинг
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    1:0
    Олесунн
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Стабек
    1:1
    Согндаль
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Стремсгодсет
    2:1
    Бранн
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    20:00
    Тромсе
    2:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2017, 36 тур
    19 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    22:00
    Витория
    1:1
    Крузейро
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    0:0
    Ботафого
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    22:00
    Спорт Ресифи
    1:0
    Баия
    Матч завершен
    19 ноября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    3:0
    Коринтианс
    Матч завершен
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