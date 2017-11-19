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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Марсель
Бордо - Марсель: обзор матча 19 ноября 2017
Бордо
19.11.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
3'
Н. де Превилль
90+4'
М. Сансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Марсель
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Сансон
Желтая карточка
Л. Лерагер
73'
Желтая карточка
Ф. Камано
67'
Желтая карточка
И. Левчук
65'
54'
Желтая карточка
М. Лопес
45'
Желтая карточка
Ф. Товен
Желтая карточка
Н. де Превилль
22'
ГОЛ! 1:0!
Н. де Превилль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
2-3-2-2
56
Костиль
5
Левчук
20
Сабали
28
Тулалан
21
Лерагер
13
Санкаре
40
Камано
10
Малком
12
Пелленар
12
де Превилль
4-2-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
6
Роланду
23
Рами
23
Амави
99
Ангисса
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
11
Митроглу
Остались в запасе
Бордо
Марсель
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Бордо - Марсель
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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