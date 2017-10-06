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    Расписание матчей 06-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 17 тур
    6 октября, пятница
    00:01
    Венесуэла
    0:0
    Уругвай
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    02:30
    Колумбия
    1:2
    Парагвай
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    02:30
    Чили
    2:1
    Эквадор
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    02:30
    Аргентина
    0:0
    Перу
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 12 тур
    6 октября, пятница
    15:30
    Кубань-2
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    17:00
    Армавир
    2:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    17:00
    Афипс
    4:1
    Алания
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 13 тур
    6 октября, пятница
    17:30
    Лада-Тольятти
    0:3
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 12 тур
    6 октября, пятница
    18:00
    Торпедо Вл
    1:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 9 тур, группа D
    6 октября, пятница
    19:00
    Грузия
    0:1
    Уэльс
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    21:45
    Австрия
    3:2
    Сербия
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    21:45
    Ирландия
    2:0
    Молдавия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 9 тур, группа G
    6 октября, пятница
    21:45
    Италия
    1:1
    Северная Македония
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    21:45
    Испания
    3:0
    Албания
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    21:45
    Лихтенштейн
    0:1
    Израиль
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 9 тур, группа I
    6 октября, пятница
    21:45
    Хорватия
    1:1
    Финляндия
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    21:45
    Турция
    0:3
    Исландия
    Матч завершен
    6 октября, пятница
    21:45
    Косово
    0:2
    Украина
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 5 тур, группа C
    6 октября, пятница
    22:00
    Мали
    0:0
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
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