сентябрь 2017
октябрь 2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 17 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 12 тур
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 13 тур
6 октября, пятница
17:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 12 тур
6 октября, пятница
18:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 9 тур, группа D
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 9 тур, группа G
6 октября, пятница
21:45
Матч завершен
6 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 9 тур, группа I
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 5 тур, группа C
6 октября, пятница
22:00
Матч завершен