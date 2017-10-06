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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Сербия
Австрия - Сербия: обзор матча 06 октября 2017
Австрия
06.10.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 9 тур
3 : 2
Завершен
Сербия
25'
Г. Бургшталлер
76'
М. Арнаутович
89'
Л. Шауб
11'
Л. Миливойевич
83'
Н. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Сербия
Желтая карточка
А. Драгович
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Л. Шауб
89'
83'
ГОЛ! 2:2!
Н. Матич
ГОЛ! 2:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Г. Бургшталлер
76'
Желтая карточка
М. Бауэр
70'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
55'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
44'
Желтая карточка
М. Вебер
43'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
К. Дансо
25'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Миливойевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
0
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александар Коларов
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Лука Миливойевич
ЦП
21
Неманья Матич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Луис Шауб
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
0
Ханнес Вольф
АП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
3
Неманья Милунович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
22
Адем Льяич
АП
0
Андрийя Павлович
ЦФ
8
Александар Прийович
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Линднер
3
Драгович
3
Дансо
14
Вебер
0
Бауэр
10
Гриллич
14
Баумгартлингер
6
Илсанкер
17
Кайнц
7
Арнаутович
30
Бургшталлер
3-2-2-2-1
1
Стойкович
2
Рукавина
5
Настасич
6
Иванович
13
Митрович
4
Коларов
4
Миливойевич
21
Матич
7
Гачинович
10
Тадич
9
Митрович
Остались в запасе
Австрия
Сербия
22
Валентино Лазаро
ПЗ
0
Ханнес Вольф
АП
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
13
Даниэль Бахман
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Предраг Райкович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
3
Неманья Милунович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Филип Костич
ЛВ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
8
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Остались в запасе
22
Валентино Лазаро
ПЗ
0
Ханнес Вольф
АП
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
13
Даниэль Бахман
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
3
Неманья Милунович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Филип Костич
ЛВ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
8
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Велько Паунович
Статистика матча Австрия - Сербия
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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