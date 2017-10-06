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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Перу
Аргентина - Перу: обзор матча 06 октября 2017
Аргентина
06.10.2017, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
0 : 0
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Перу
60'
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
37'
Желтая карточка
Р. Тапиа
22'
Желтая карточка
Д. Фарфан
Желтая карточка
Л. Билья
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Лукас Билья
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
6
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
15
Энцо Перес
ЦП
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
0
Мауро Икарди
ЦФ
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
7
Энди Поло
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-2-2-1
9
Ромеро
8
Акунья
19
Отаменди
2
Меркадо
14
Маскерано
5
Билья
7
Банега
10
Месси
11
Ди Мария
17
Гомес
4-1-3
1
Галлезе
3
Корсо
19
Йотун
2
Родригес
6
Трауко
13
Тапиа
9
Герреро
20
Флорес
10
Фарфан
Остались в запасе
Аргентина
Перу
1
Науэль Гусман
ВР
6
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
15
Энцо Перес
ЦП
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
0
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
7
Энди Поло
ПВ
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
6
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
15
Энцо Перес
ЦП
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
0
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
7
Энди Поло
ПВ
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Мануэль Баррето
Статистика матча Аргентина - Перу
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
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