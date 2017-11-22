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    Расписание матчей 22-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017, 1/2 финала, первый матч
    22 ноября, среда
    04:00
    Коламбус
    0:0
    Торонто
    Матч завершен
    22 ноября, среда
    05:30
    Хьюстон
    0:2
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 25 тур
    22 ноября, среда
    13:00
    Луч
    4:2
    Тюмень
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 19 тур
    22 ноября, среда
    16:00
    Краснодар-2
    4:0
    Кубань-2
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 11 тур
    22 ноября, среда
    17:00
    Алания
    1:0
    Анжи-2
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 5 тур, группа A
    22 ноября, среда
    20:00
    ЦСКА
    2:0
    Бенфика
    Матч завершен
    22 ноября, среда
    22:45
    Базель
    1:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 5 тур, группа C
    22 ноября, среда
    20:00
    Карабах
    0:4
    Челси
    Матч завершен
    22 ноября, среда
    22:45
    Атлетико
    2:0
    Рома
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 18 тур
    22 ноября, среда
    22:45
    Вулверхэмптон
    4:1
    Лидс
    Матч завершен
    22 ноября, среда
    22:45
    Ипсвич Таун
    2:2
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    22 ноября, среда
    22:45
    Мидлсбро
    2:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 5 тур, группа B
    22 ноября, среда
    22:45
    Андерлехт
    1:2
    Бавария
    Матч завершен
    22 ноября, среда
    22:45
    ПСЖ
    7:1
    Селтик
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 5 тур, группа D
    22 ноября, среда
    22:45
    Ювентус
    0:0
    Барселона
    Матч завершен
    22 ноября, среда
    22:45
    Спортинг
    3:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
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