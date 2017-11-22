октябрь 2017
ноябрь 2017
США. МЛС 2017, 1/2 финала, первый матч
Россия. ФНЛ (2017/2018), 25 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 19 тур
22 ноября, среда
16:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 11 тур
Лига чемпионов (2017/2018), 5 тур, группа A
Лига чемпионов (2017/2018), 5 тур, группа C
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 18 тур
22 ноября, среда
22:45
Матч завершен
22 ноября, среда
22:45
Матч завершен
22 ноября, среда
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2017/2018), 5 тур, группа B
Лига чемпионов (2017/2018), 5 тур, группа D