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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Бавария
Андерлехт - Бавария: обзор матча 22 ноября 2017
Андерлехт
22.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
63'
С. Ханни
51'
Р. Левандовски
77'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Бавария
88'
Желтая карточка
С. Ульрайх
Желтая карточка
Л. Дендокер
83'
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Толиссо
Пас отдал
Й. Киммих
66'
Желтая карточка
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:1!
С. Ханни
Пас отдал
Л. Теодорчик
63'
61'
Желтая карточка
Д. Боатенг
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Толиссо
Желтая карточка
У. Спайич
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
5
Кара
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
24
Свен Кумс
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Хамес Родригес
АП
4-5-1
26
Селс
5
Кара
25
Спайич
3
Дешахт
8
Аппиа
94
Ханни
16
Требель
16
Геркенс
18
Дендокер
24
Кумс
91
Теодорчик
3-1-5-1
26
Ульрайх
17
Боатенг
32
Фридль
25
Зюле
6
Киммих
6
Алькантара
13
Руди
23
Видаль
8
Толиссо
10
Роббен
9
Левандовски
Остались в запасе
Андерлехт
Бавария
7
Анри Оникуру
ЛВ
23
Франк Букс
ВР
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
7
Анри Оникуру
ЛВ
23
Франк Букс
ВР
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Андерлехт - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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