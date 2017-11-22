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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Лидс
Вулверхэмптон - Лидс: обзор матча 22 ноября 2017
Вулверхэмптон
22.11.2017, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 1
Завершен
Лидс
15'
Б. Дуглас
26'
И. Кавалейру
72'
Д. Жота
76'
Э. Кошта (П)
48'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Лидс
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Э. Кошта
76'
ГОЛ! 3:1!
Д. Жота
Пас отдал
Л. Бонатини
72'
62'
Желтая карточка
Э. Алиоски
60'
Вторая желтая
Р. Виейра
51'
Желтая карточка
К. Филлипс
48'
ГОЛ! 2:1!
Э. Алиоски
28'
Желтая карточка
Р. Виейра
ГОЛ! 2:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
М. Доэрти
26'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дуглас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-3-1-2
26
Радди
2
Доэрти
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
21
Невеш
30
Дуглас
20
Жота
9
Бонатини
8
Иван Кавалейру
3-3-1-1-1
22
Лонерган
6
Купер
18
Янссон
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
7
Алиоски
14
Виейра
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лидс
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Вулверхэмптон - Лидс
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
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