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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Тюмень
Луч - Тюмень: обзор матча 22 ноября 2017
Луч
22.11.2017, среда, 13:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
4 : 2
Завершен
Тюмень
50'
С. Фомин
58'
И. Хлебородов
63'
И. Хлебородов
79'
С. Пономаренко
35'
В. Лешонок
44'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Тюмень
90'
+2
Желтая карточка
А. Богатырев
Замена
А. Соблиров
️️️️
Р. Гордиенко
83'
ГОЛ! 4:2!
С. Пономаренко
79'
71'
Замена
А. Богатырев
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Бажев
️️️️
С. Фомин
70'
ГОЛ! 3:2!
И. Хлебородов
63'
ГОЛ! 2:2!
И. Хлебородов
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Фомин
50'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
А. Макарчук
46'
Замена
А. Мязин
️️️️
Р. Заерко
46'
Желтая карточка
С. Фомин
45'
44'
ГОЛ! 0:2!
В. Лешонок
35'
ГОЛ! 0:1!
В. Лешонок
23'
Желтая карточка
А. Павленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
8
Руслан Заерко
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Никита Саламатов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
25
Егор Холодилов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
4-4-1-1
50
Шамов
17
Макарчук
12
Пономаренко
15
Тихий
18
Марущак
3
Насадюк
4
Фомин
15
Маляка
8
Заерко
10
Гелоян
18
Гордиенко
2-4-2-2
96
Обухов
77
Павленко
55
Гузь
10
Саламатов
13
Шляпкин
27
Чудин
9
Лешонок
16
Ставпец
7
Чуканов
10
Юсупов
11
Карпов
18
Гордиенко
7
Соблиров
7
Соблиров
18
Гордиенко
17
Макарчук
18
Хлебородов
18
Хлебородов
17
Макарчук
8
Заерко
87
Мязин
87
Мязин
8
Заерко
4
Фомин
9
Бажев
9
Бажев
4
Фомин
16
Ставпец
26
Богатырев
26
Богатырев
16
Ставпец
Остались в запасе
Луч
Тюмень
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
25
Егор Холодилов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
1
Вячеслав Граб
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
25
Егор Холодилов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
1
Вячеслав Граб
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Луч - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
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