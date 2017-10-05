сентябрь 2017
октябрь 2017
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 6 тур
5 октября, четверг
12:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), Финал, первый матч
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 9 тур, группа C
5 октября, четверг
19:00
Матч завершен
5 октября, четверг
21:45
Матч завершен
5 октября, четверг
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 9 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 9 тур, группа F
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 17 тур