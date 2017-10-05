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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Казахстан
Румыния - Казахстан: обзор матча 05 октября 2017
Румыния
05.10.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
3 : 1
Завершен
Казахстан
33'
К. Будеску
38'
К. Будеску (П)
73'
К. Кешеру
82'
Б. Турисбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Казахстан
82'
ГОЛ! 3:1!
Б. Турисбек
79'
Желтая карточка
С. Малый
ГОЛ! 3:0!
К. Кешеру
Пас отдал
А. Кипчиу
73'
Желтая карточка
Р. Бензар
71'
Желтая карточка
А. Кипчиу
65'
53'
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Будеску
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Будеску
Пас отдал
Г. Теодор Грозав
33'
Желтая карточка
М. Пинтилий
24'
10'
Желтая карточка
И. Куат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
0
Константин Будеску
АП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Чиприан Деяк
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
23
Александру Балутэ
ЦП
0
Александру Ионице
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Казахстан
1
Давид Лория
ВР
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
2-4-1-3
12
Тэтэрушану
21
Григоре
21
Кирикеш
0
Грозав
18
Марин
8
Пинтилий
6
Бензар
0
Будеску
14
Андоне
11
Ганя
8
Кипчиу
3-2-4
1
Покатилов
2
Малый
5
Куат
21
Бейсебеков
6
Ахметов
16
Суюмбаев
8
Тагыберген
7
Дарабаев
14
Муртазаев
14
Нургалиев
Остались в запасе
Румыния
Казахстан
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Чиприан Деяк
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
23
Александру Балутэ
ЦП
0
Александру Ионице
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
1
Давид Лория
ВР
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Чиприан Деяк
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
23
Александру Балутэ
ЦП
0
Александру Ионице
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Лория
ВР
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Румыния - Казахстан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
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Казахстан
1 : 2
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