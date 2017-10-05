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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Чехия
Азербайджан - Чехия: обзор матча 05 октября 2017
Азербайджан
05.10.2017, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 9 тур
1 : 2
Завершен
Чехия
35'
Я. Копиц
66'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Чехия
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Барак
Пас отдал
В. Дарида
57'
Желтая карточка
А. Барак
48'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
35'
ГОЛ! 0:1!
Я. Копиц
Пас отдал
Я. Янкто
24'
Желтая карточка
М. Сухи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
11
Руслан Гурбанов
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
13
Ян Копиц
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
7
Антонин Барак
АП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
11
Ян Климент
ЦФ
3-5-1
23
Агаев
0
Пашаев
14
Садыгов
15
Гусейнов
22
Исмаилов
18
Мирзабеков
19
Амиргулиев
20
Алмейда
11
Гурбанов
13
Назаров
4-4-1-1
23
Павленка
2
Кадержабек
17
Сухи
24
Брабец
18
Боржил
13
Копиц
0
Гушбауэр
8
Дарида
14
Янкто
7
Барак
11
Крменчик
Остались в запасе
Азербайджан
Чехия
12
Анар Назиров
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
15
Ян Сикора
ЛВ
23
Томаш Коубек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
11
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Остались в запасе
12
Анар Назиров
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
15
Ян Сикора
ЛВ
23
Томаш Коубек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
11
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Санти Дения
Статистика матча Азербайджан - Чехия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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