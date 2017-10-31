сентябрь 2017
октябрь 2017
Бразилия. Серия А 2017, 31 тур
США. МЛС 2017, 1/4 финала, первый матч
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 10 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 15 тур
31 октября, вторник
22:45
Матч завершен
31 октября, вторник
22:45
Матч завершен
31 октября, вторник
22:45
Матч завершен
31 октября, вторник
22:45
Матч завершен
31 октября, вторник
22:45
Матч завершен
31 октября, вторник
22:45
Матч завершен
31 октября, вторник
22:45
Матч завершен
31 октября, вторник
22:45
Матч завершен
31 октября, вторник
23:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2017/2018), 4 тур, группа A
Лига чемпионов (2017/2018), 4 тур, группа B
Лига чемпионов (2017/2018), 4 тур, группа C
Лига чемпионов (2017/2018), 4 тур, группа D