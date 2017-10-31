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    Расписание матчей 31-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 31 тур
    31 октября, вторник
    01:00
    Палмейрас
    2:2
    Крузейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2017, 1/4 финала, первый матч
    31 октября, вторник
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:2
    Торонто
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    04:30
    Хьюстон
    0:0
    Портленд
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 10 тур
    31 октября, вторник
    22:45
    Килмарнок
    0:3
    Хиберниан
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 15 тур
    31 октября, вторник
    22:45
    Бертон Альбион
    2:4
    Барнсли
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Кардифф
    3:1
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:0
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Лидс
    1:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Норвич Сити
    0:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Сандерленд
    3:3
    Болтон
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Фулхэм
    0:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Халл Сити
    1:3
    Мидлсбро
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    2:1
    Миллуолл
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    23:00
    Рединг
    3:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 4 тур, группа A
    31 октября, вторник
    22:45
    Базель
    1:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Манчестер Юнайтед
    2:0
    Бенфика
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 4 тур, группа B
    31 октября, вторник
    22:45
    ПСЖ
    5:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Селтик
    1:2
    Бавария
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 4 тур, группа C
    31 октября, вторник
    22:45
    Атлетико
    1:1
    Карабах
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Рома
    3:0
    Челси
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 4 тур, группа D
    31 октября, вторник
    22:45
    Спортинг
    1:1
    Ювентус
    Матч завершен
    31 октября, вторник
    22:45
    Олимпиакос
    0:0
    Барселона
    Матч завершен
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