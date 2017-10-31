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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Вулверхэмптон
Норвич Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 31 октября 2017
Норвич Сити
31.10.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
18'
В. Боли
72'
Л. Бонатини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Х. Рид
90'
+4
80'
Желтая карточка
Р. Беннетт
73'
Желтая карточка
Б. Дуглас
72'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бонатини
Пас отдал
Р. Беннетт
64'
Желтая карточка
Р. Невеш
Желтая карточка
Д. Мерфи
53'
41'
Желтая карточка
И. Кавалейру
Желтая карточка
М. Уоткинс
26'
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Боли
Пас отдал
Б. Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
4-2-1-2
1
Ганн
12
Пинту
5
Клозе
3
Хасбэнд
4
Хэнли
6
Рид
8
Вранчич
10
Мэддисон
23
Уоткинс
23
Мерфи
3-3-1-1-2
26
Радди
15
Коди
30
Дуглас
6
Беннетт
30
Боли
21
Невеш
2
Доэрти
21
Н'Диайе
20
Жота
8
Иван Кавалейру
9
Бонатини
Остались в запасе
Норвич Сити
Вулверхэмптон
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Норвич Сити - Вулверхэмптон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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