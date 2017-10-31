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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Челси
Рома - Челси: обзор матча 31 октября 2017
Рома
31.10.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
3 : 0
Завершен
Челси
1'
С. Эль-Шаарави
36'
С. Эль-Шаарави
63'
Д. Перотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Челси
ГОЛ! 3:0!
Д. Перотти
63'
ГОЛ! 2:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Р. Наингголан
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Джеко
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
1
Алиссон
17
Фасио
15
Жуан
11
Коларов
24
Флоренци
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
10
Джеко
3-3-2-1-1
1
Куртуа
24
Кэхилл
4
Луис
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
8
Бакайоко
3
Алонсо
10
Азар
4
Фабрегас
9
Педро
21
Мората
Остались в запасе
Рома
Челси
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
29
Роберт Кенеди
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Рома - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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