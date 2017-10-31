Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Барнсли
Бертон Альбион - Барнсли: обзор матча 31 октября 2017
Бертон Альбион
31.10.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 4
Завершен
Барнсли
38'
М. Лунд
45+2'
Л. Дайер
21'
Л. Исгров
40'
Б. Поттс
73'
Э. Уилльямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Барнсли
73'
ГОЛ! 2:3!
Э. Уилльямс
66'
Желтая карточка
Л. Исгров
ГОЛ! 2:2!
Л. Дайер
Пас отдал
Ш. Сканнелл
45'
+2
40'
ГОЛ! 1:2!
Б. Поттс
ГОЛ! 1:1!
М. Лунд
Пас отдал
Д. Бакстон
38'
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Исгров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Барнсли
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
4-4-2
3
Уорнок
5
МакФадзин
23
Бакстон
6
Тернер
22
Дайер
7
Мерфи
8
Лунд
21
Акпан
7
Экинс
9
Сканнелл
3-2-2-1
17
Дэвис
17
Идом
5
МакДональд
6
Линдсэй
5
Уилльямс
3
Фрайерс
23
Исгров
44
Поттс
99
Угбо
Остались в запасе
Бертон Альбион
Барнсли
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Бертон Альбион - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
Новости команд
Все
Бертон Альбион
Барнсли
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+