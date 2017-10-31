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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Болтон
Сандерленд - Болтон: обзор матча 31 октября 2017
Сандерленд
31.10.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 3
Завершен
Болтон
45'
Л. Граббан
57'
Л. Граббан
79'
П. МакНэйр
32'
С. Амеоби
60'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Болтон
Желтая карточка
Л. Граббан
85'
ГОЛ! 3:2!
П. МакНэйр
Пас отдал
Д. Уотмор
79'
60'
ГОЛ! 2:2!
Г. Мадин
ГОЛ! 2:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Б. Овьедо
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Ндонг
45'
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Амеоби
Пас отдал
Г. Мадин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-3-2-1
87
Рюйтер
16
Овьедо
16
О'Ши
36
Уилсон
2
Мэтьюз
10
Уильямс
24
Гибсон
22
Ндонг
46
МакГиди
20
МакМанаман
11
Граббан
4-3-3
13
Олнвик
5
Биверс
31
Уитер
2
Литтл
33
Робинсон
16
Вела
20
Хенри
15
Прэтли
14
Мадин
10
Амеоби
10
Армстронг
Остались в запасе
Сандерленд
Болтон
23
Джейсон Стил
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Сандерленд - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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