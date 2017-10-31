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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Карабах
Атлетико - Карабах: обзор матча 31 октября 2017
Атлетико
31.10.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Карабах
40'
Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Карабах
Вторая желтая
С. Савич
88'
Желтая карточка
Ф. Торрес
75'
59'
Красная карточка
П. Энрике
40'
ГОЛ! 0:1!
Мичел
Пас отдал
У. Геррье
34'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
Желтая карточка
С. Савич
32'
9'
Желтая карточка
Р. Садыгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
14
Габи
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
8
Мичел
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Карабах
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
16
Луис
15
Савич
14
Габи
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
4-1-3-2
23
Сехич
14
Садыгов
25
Аголли
52
Ржежничак
5
Медведев
2
Гараев
77
Геррье
8
Мичел
20
Алмейда
7
Энрике
7
Шейдаев
Остались в запасе
Атлетико
Карабах
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Атлетико - Карабах
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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