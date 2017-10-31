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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - ЦСКА
Базель - ЦСКА: обзор матча 31 октября 2017
Базель
31.10.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
32'
Л. Дзуффи
65'
А. Дзагоев
79'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ЦСКА
90'
+1
Замена
Г. Миланов
️️️️
К. Кучаев
90'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Б. Натхо
84'
Желтая карточка
М. Фернандес
Замена
С. Иттен
️️️️
Р. Петретта
84'
79'
ГОЛ! 1:2!
П. Вернблум
Желтая карточка
Э. Баланта
75'
Замена
С. Ди
️️️️
Т. Джака
73'
Замена
А. Айети
️️️️
Д. Оберлен
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
Б. Натхо
Желтая карточка
Т. Джака
60'
49'
Желтая карточка
Б. Натхо
46'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Витиньо
ГОЛ! 1:0!
Л. Дзуффи
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Константин Кучаев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
4-2-1-2-1
31
Вацлик
18
Петретта
17
Сухи
25
Аканджи
5
Ланг
3
Баланта
7
Дзуффи
34
Джака
10
Эльюнусси
11
Штеффен
11
Оберлен
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
6
Березуцкий
5
Васин
19
Вернблум
42
Щенников
10
Натхо
10
Головин
11
Витиньо
18
Кучаев
34
Джака
20
Ди
20
Ди
34
Джака
11
Оберлен
9
Айети
9
Айети
11
Оберлен
18
Петретта
10
Иттен
10
Иттен
18
Петретта
18
Кучаев
17
Миланов
17
Миланов
18
Кучаев
11
Витиньо
66
Дзагоев
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Натхо
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
10
Натхо
Остались в запасе
Базель
ЦСКА
13
Мирко Сальви
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Базель - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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