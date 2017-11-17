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    Расписание матчей 17-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 35 тур
    17 ноября, пятница
    01:00
    Ботафого
    1:2
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    17 ноября, пятница
    01:00
    Палмейрас
    5:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    17 ноября, пятница
    01:00
    Шапекоэнсе
    2:1
    Витория
    Матч завершен
    17 ноября, пятница
    02:00
    Баия
    3:1
    Сантос
    Матч завершен
    17 ноября, пятница
    02:00
    Коритиба
    1:0
    Фламенго
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 17 тур
    17 ноября, пятница
    11:30
    Динамо (мол)
    4:4
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    17 ноября, пятница
    13:00
    Арсенал Т (мол)
    4:2
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    17 ноября, пятница
    14:00
    Краснодар (мол)
    3:1
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 14 тур
    17 ноября, пятница
    17:00
    Спарта
    1:0
    Высочина
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 12 тур
    17 ноября, пятница
    20:00
    Бешикташ
    0:0
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 16 тур
    17 ноября, пятница
    20:00
    Шахтер
    1:2
    Александрия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 13 тур
    17 ноября, пятница
    21:00
    Лилль
    3:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    17 ноября, пятница
    22:45
    Амьен
    1:1
    Монако
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 16 тур
    17 ноября, пятница
    21:00
    Хельсингор
    0:1
    Хобро
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 12 тур
    17 ноября, пятница
    22:30
    Штутгарт
    2:1
    Боруссия
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 15 тур
    17 ноября, пятница
    22:30
    Шарлеруа
    2:0
    Мехелен
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 17 тур
    17 ноября, пятница
    22:45
    Бертон Альбион
    1:3
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    17 ноября, пятница
    22:45
    Престон
    0:0
    Болтон
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 15 тур
    17 ноября, пятница
    23:00
    Альмерия
    3:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 12 тур
    17 ноября, пятница
    23:00
    Жирона
    1:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
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