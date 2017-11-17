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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 17 ноября 2017
Штутгарт
17.11.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
5'
Ч. Аколо
51'
Й. Брекало
45+3'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
Желтая карточка
Д. Аого
88'
Желтая карточка
Т. Баумгартль
53'
ГОЛ! 2:1!
Й. Брекало
Пас отдал
Б. Озкан
51'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Филипп
ГОЛ! 1:0!
Ч. Аколо
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
29
Такума Асано
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
3-2-3-2
20
Цилер
2
Инсуа
28
Бадштубер
32
Бек
32
Баумгартль
28
Павар
4
Гентнер
19
Озкан
25
Аскасибар
77
Аколо
10
Гинчек
4-1-1-2-2
1
Бюрки
22
Тольян
5
Бартра
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
5
Вайгль
20
Шюррле
10
Кагава
27
Гетце
26
Филипп
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
7
Йосип Брекало
ЛВ
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
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