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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 17 ноября 2017
Шахтер
17.11.2017, пятница, 20:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Александрия
18'
Бернард
15'
А. Полярус
27'
А. Полярус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Александрия
79'
Желтая карточка
Ю. Панькив
65'
Желтая карточка
А. Полярус
Желтая карточка
Фред
65'
27'
ГОЛ! 1:2!
А. Полярус
Пас отдал
В. Грицук
ГОЛ! 1:1!
Бернард
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Полярус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
9
Андрей Цуриков
ЦП
22
Василий Грицук
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Александрия
87
Сергей Басов
ЦЗ
72
Михайло Козак
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
4-1-1-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
91
Бутко
18
Ордец
44
Ракицкий
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
1-2-1
79
Панькив
15
Запорожан
9
Цуриков
14
Полярус
22
Грицук
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
87
Сергей Басов
ЦЗ
72
Михайло Козак
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Остались в запасе
87
Сергей Басов
ЦЗ
72
Михайло Козак
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Шахтер - Александрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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