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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Монако
Амьен - Монако: обзор матча 17 ноября 2017
Амьен
17.11.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Монако
31'
С. Гакпе
67'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Монако
90'
+4
Желтая карточка
Жорже
76'
Желтая карточка
К. Глик
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
ГОЛ! 1:0!
С. Гакпе
Пас отдал
Г. Какута
31'
21'
Желтая карточка
Жемерсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-1-1-1-2
1
Гютне
22
Авелар
18
Дибасси
2
Жуано
6
Монконду
25
Сиссоко
5
Какута
6
Гакпе
11
Конате
4-1-1-1-3
1
Субашич
21
Жемерсон
15
Глик
24
Раджи
6
Жорже
6
Фабиньо
18
Тилеманс
9
Лопеш
17
Кейта
9
Фалькао
9
Каррийо
Остались в запасе
Амьен
Монако
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Эммануэль Буржо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Амьен - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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