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    Расписание матчей 21-12-2017

    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2017/2018), 17 тур
    21 декабря, четверг
    21:30
    Эйбар
    4:1
    Жирона
    Матч завершен
    21 декабря, четверг
    23:30
    Алавес
    1:0
    Малага
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 20 тур
    21 декабря, четверг
    22:00
    Нумансия
    3:0
    Севилья
    Матч завершен
    21 декабря, четверг
    23:00
    Тенерифе
    1:1
    Кадис
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 20 тур
    21 декабря, четверг
    22:30
    Антверпен
    1:2
    Локерен
    Матч завершен
    21 декабря, четверг
    22:30
    Гент
    1:0
    Шарлеруа
    Матч завершен
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