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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Малага
Алавес - Малага: обзор матча 21 декабря 2017
Алавес
21.12.2017, четверг, 23:30
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Малага
60'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Малага
70'
Желтая карточка
Ресио
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Р. Дуарте
60'
Желтая карточка
Бурги
57'
Желтая карточка
Р. Дуарте
28'
28'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
28'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Желтая карточка
М. Гарсия
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Малага
13
Роберто
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
36
Ресио
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
4-2-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
4
Алексис
3
Марипан
23
Педраса
19
Гарсия
17
Пина
18
Бурги
11
Гомес
16
Эль-Хаддади
3-3-2-1
13
Роберто
23
Эрнандес
44
Байссе
16
Гонсалес
8
Кузманович
5
Кастро
36
Ресио
10
Онтиверос
7
Пеньяранда
4
Ролан
Остались в запасе
Алавес
Малага
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Алавес - Малага
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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