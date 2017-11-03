октябрь 2017
ноябрь 2017
США. МЛС 2017, 1/4 финала, ответный матч
3 ноября, пятница
05:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 17 тур
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 17 тур
3 ноября, пятница
17:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 16 тур
Беларусь. Высшая лига 2017, 28 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 11 тур
3 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2017/2018), 15 тур
3 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
3 ноября, пятница
22:15
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2017, 28 тур
3 ноября, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 11 тур
Испания. Сегунда (2017/2018), 13 тур
Германия. Бундеслига (2017/2018), 11 тур
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 14 тур
Франция. Лига 1 (2017/2018), 12 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 16 тур
3 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 11 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 11 тур
3 ноября, пятница
23:30
Матч завершен