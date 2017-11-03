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    Расписание матчей 03-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017, 1/4 финала, ответный матч
    3 ноября, пятница
    05:30
    Сиэтл
    2:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 17 тур
    3 ноября, пятница
    14:30
    СКА
    1:1
    Армавир
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 17 тур
    3 ноября, пятница
    17:30
    Лада-Тольятти
    0:4
    Мордовия
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 16 тур
    3 ноября, пятница
    17:30
    Урал
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 28 тур
    3 ноября, пятница
    18:00
    Витебск
    0:2
    Ислочь
    Матч завершен
    3 ноября, пятница
    20:00
    Днепр
    5:3
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 11 тур
    3 ноября, пятница
    20:00
    Галатасарай
    5:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 15 тур
    3 ноября, пятница
    20:00
    Мидтьюлланд
    2:1
    Хельсингор
    Матч завершен
    3 ноября, пятница
    22:15
    Силькеборг
    2:2
    Хорсенс
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 28 тур
    3 ноября, пятница
    21:00
    Сандефьорд
    2:0
    Волеренга
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 11 тур
    3 ноября, пятница
    22:00
    Спарта
    0:0
    Херенвен
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 13 тур
    3 ноября, пятница
    22:30
    Нумансия
    1:0
    Алькоркон
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 11 тур
    3 ноября, пятница
    22:30
    Айнтрахт
    2:1
    Вердер
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 14 тур
    3 ноября, пятница
    22:30
    Гент
    1:0
    Стандард
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 12 тур
    3 ноября, пятница
    22:45
    Ренн
    1:0
    Бордо
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 16 тур
    3 ноября, пятница
    22:45
    Вулверхэмптон
    2:0
    Фулхэм
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 11 тур
    3 ноября, пятница
    23:00
    Бетис
    2:2
    Хетафе
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 11 тур
    3 ноября, пятница
    23:30
    Витория Сетубал
    0:1
    Авеш
    Матч завершен
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