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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Мордовия
Лада-Тольятти - Мордовия: обзор матча 03 ноября 2017
Лада-Тольятти
03.11.2017, пятница, 17:30
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
0 : 4
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лада-Тольятти - Мордовия
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
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Лада-Тольятти
Мордовия
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2024.09.20 16:39
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2024.09.13 16:01
КДК оштрафовал «Ладу» за использование болельщиками нацистской символики
2024.08.08 16:26
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