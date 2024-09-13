Матч 21-го тура Второй лиги между командами «Лада» и «Сокол Казань» обещает быть интересным, поскольку обе команды показывают результативный футбол. «Лада» набирает 20 очков и занимает 11-е место в турнире, тогда как «Сокол Казань» с 39 очками находится на 3-м месте, что делает их фаворитом встречи. Оба коллектива активно играют в атаке, и можно ожидать, что матч будет насыщен голевыми моментами.
Анализ команды «Лада»
Под руководством Владимира Щербака «Лада» не демонстрирует стабильности, но команда способна на неожиданные всплески. После победы над «Волной» в прошлом туре (2:1), «Лада» пытается закрепиться в середине турнирной таблицы. В последних 5 матчах они забили 8 голов и пропустили 6, что показывает, что команда активна в атаке, но испытывает проблемы в обороне. При этом «Лада» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей, что делает домашний фактор важным для предстоящей встречи.
Последние 5 матчей:
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«Волна Ковернино» 1:2 «Лада»
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«Уралец-ТС» 2:0 «Лада»
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«Лада» 5:0 «Оренбург-2»
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«Лада» 0:2 «Волга Ульяновск»
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«Акрон-2» 1:1 «Лада»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.60 гола за игру
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Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
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Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
Анализ команды «Сокол Казань»
«Сокол Казань» под руководством Сергея Рыжикова демонстрирует уверенные результаты и находится в группе лидеров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 6 последних играх подряд. В последних 5 матчах «Сокол Казань» забил 9 голов и пропустил 7. Несмотря на хорошие показатели в атаке, защита иногда дает сбои, что может сыграть важную роль в предстоящем матче.
Последние 5 матчей:
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«Сокол Казань» 3:0 «Оренбург-2»
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«Акрон-2» 1:1 «Сокол Казань»
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«Сокол Казань» 1:0 «Урал-2»
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«Динамо Киров» 3:2 «Сокол Казань» (ФОНБЕТ Кубок России)
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«Динамо Киров» 3:2 «Сокол Казань»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.80 гола за игру
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Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
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Забивает в 8 последних матчах подряд
Тактический разбор
Обе команды предпочитают играть в атакующий футбол, что приводит к результативным матчам. «Сокол Казань» выглядит фаворитом благодаря более стабильной игре и высокой позиции в турнирной таблице. Однако, «Лада» может использовать домашнее преимущество и постараться забить в противостоянии с более сильным соперником. Ожидается открытая игра с обилием моментов, особенно со стороны «Сокола», который, вероятно, постарается быстро взять инициативу.
Личные встречи
В последней встрече «Сокол Казань» одержал уверенную победу со счетом 4:2, что указывает на возможное повторение подобного сценария, учитывая текущую форму обоих коллективов.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Лады»: 4.50
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Ничья: 3.60
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Победа «Сокол Казань»: 1.70
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: ТБ 2.5 (1.85). Обе команды активно забивают в последних матчах, и можно ожидать результативной игры.
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Умеренная ставка: П2 (1.70). «Сокол Казань» находится в лучшей форме и имеет больше шансов на победу.
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Более рискованная ставка: Обе забьют (1.90). У обеих команд есть слабости в обороне, что может привести к голам с обеих сторон.
Рекомендация: Победа «Сокол Казань» за коэффициент 1.70.