КДК оштрафовал «Ладу» за использование болельщиками нацистской символики

КДК РФС оштрафовал «Ладу» на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков на гостевом матче Кубка России с «Оргэнергостроем» (3:3, по пенальти 4:3).
«Болельщики «Лады» выбегали на поле, бросали предметы, кресла и бутылки, использовали пиротехнику, также использовали баннер с рунами жизни и смерти, которые запрещены. За кричалки – штраф 10 тысяч рублей, за бросание предметов – 10 тысяч рублей, за использование пиротехники – 30 тысяч рублей, за использование нацистской символики – 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
- Во втором раунде Пути регионов Кубка России «Лада-Тольятти» сыграет дома с ульяновской «Волгой». Матч состоится в период 20-22 августа.
- Тольяттинский клуб занимает 13-е место в группе 4 дивизиона Б Второй лиги.
Источник: ТАСС