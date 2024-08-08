КДК оштрафовал «Ладу» за использование болельщиками нацистской символики

КДК РФС оштрафовал «Ладу» на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков на гостевом матче Кубка России с «Оргэнергостроем» (3:3, по пенальти 4:3).

«Болельщики «Лады» выбегали на поле, бросали предметы, кресла и бутылки, использовали пиротехнику, также использовали баннер с рунами жизни и смерти, которые запрещены. За кричалки – штраф 10 тысяч рублей, за бросание предметов – 10 тысяч рублей, за использование пиротехники – 30 тысяч рублей, за использование нацистской символики – 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.