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    Расписание матчей 12-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 27 тур
    12 октября, четверг
    01:30
    Атлетико Паранаэнсе
    2:2
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    01:30
    Ботафого
    2:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    03:00
    Коринтианс
    3:1
    Коритиба
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    03:45
    Аваи
    1:2
    Васко да Гама
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    03:45
    Атлетико Минейро
    1:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    03:45
    Гремио
    0:1
    Крузейро
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    23:00
    Витория
    1:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    23:00
    Понте-Прета
    1:1
    Сантос
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    23:00
    Фламенго
    1:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    12 октября, четверг
    03:00
    Хьюстон
    2:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 14 тур
    12 октября, четверг
    08:00
    Сахалин
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    08:00
    Смена
    0:2
    Чита
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 13 тур
    12 октября, четверг
    14:00
    Ахмат (мол)
    1:4
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 9 тур
    12 октября, четверг
    17:00
    Луго
    2:0
    Кордоба
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    19:00
    Вальядолид
    4:0
    Алькоркон
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    21:00
    Осасуна
    1:0
    Альбасете
    Матч завершен
    12 октября, четверг
    22:00
    Райо Вальекано
    1:0
    Альмерия
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 16 тур
    12 октября, четверг
    20:00
    Волеренга
    3:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
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