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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Васко да Гама
Аваи - Васко да Гама: обзор матча 12 октября 2017
Аваи
12.10.2017, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Васко да Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аваи - Васко да Гама
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Васко да Гама
1 : 3
21.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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