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    Расписание матчей 24-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 25 тур
    24 ноября, пятница
    14:00
    Зенит-2
    1:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 18 тур
    24 ноября, пятница
    17:30
    Амкар-Пермь
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 15 тур
    24 ноября, пятница
    19:30
    Дукла
    4:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    24 ноября, пятница
    20:00
    Высочина
    0:2
    Зброевка
    Матч завершен
    24 ноября, пятница
    22:15
    Богемианс 1905
    0:0
    Слован
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 13 тур
    24 ноября, пятница
    20:00
    Османлыспор
    2:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 17 тур
    24 ноября, пятница
    21:00
    Рандерс
    0:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 13 тур
    24 ноября, пятница
    22:00
    АЗ Алкмаар
    2:0
    Твенте
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 13 тур
    24 ноября, пятница
    22:30
    Ганновер-96
    1:1
    Штутгарт
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 16 тур
    24 ноября, пятница
    22:30
    Гент
    3:1
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 15 тур
    24 ноября, пятница
    22:45
    Данди
    2:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 14 тур
    24 ноября, пятница
    22:45
    Сент-Этьен
    2:2
    Страсбур
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 16 тур
    24 ноября, пятница
    23:00
    Тенерифе
    2:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 13 тур
    24 ноября, пятница
    23:00
    Сельта
    1:0
    Леганес
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 13 тур
    24 ноября, пятница
    23:00
    Вест Хэм
    1:1
    Лестер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 12 тур
    24 ноября, пятница
    23:30
    Белененсеш
    0:1
    Шавиш
    Матч завершен
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