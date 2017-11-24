октябрь 2017
ноябрь 2017
Россия. ФНЛ (2017/2018), 25 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 18 тур
24 ноября, пятница
17:30
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 15 тур
24 ноября, пятница
19:30
Матч завершен
24 ноября, пятница
22:15
Матч завершен
Турция. Суперлига (2017/2018), 13 тур
24 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2017/2018), 17 тур
24 ноября, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 13 тур
24 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2017/2018), 13 тур
24 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 16 тур
24 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 15 тур
Франция. Лига 1 (2017/2018), 14 тур
24 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 16 тур
24 ноября, пятница
23:00
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 13 тур
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 13 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 12 тур
24 ноября, пятница
23:30
Матч завершен