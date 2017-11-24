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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Спартак-2
Зенит-2 - Спартак-2: обзор матча 24 ноября 2017
Зенит-2
24.11.2017, пятница, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-2
90+2'
И. Зуев
9'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Спартак-2
90'
+3
Желтая карточка
А. Максименко
Вторая желтая
И. Зуев
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
И. Зуев
90'
+2
82'
Замена
А. Руденко
️️️️
Ф. Сакала
72'
Замена
С. Нимели
️️️️
Д. Давыдов
Замена
Н. Прудников
️️️️
С. Иванов
68'
Замена
Н. Андреев
️️️️
Д. Плетнев
60'
Желтая карточка
И. Зуев
58'
Замена
В. Запрягаев
️️️️
Д. Богаев
52'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Сиротов
46'
Желтая карточка
М. Карпов
30'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сакала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
78
Александр Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
8
Виталий Горулев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
49
Идриса Самбу
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Кизеев
51
Карпов
58
Зуев
4
Пенчиков
22
Каккоев
47
Иванов
88
Богаев
55
Капленко
37
Сиротов
10
Плетнев
78
Некрасов
3-3-2-2
98
Максименко
3
Щербаков
88
Сокол
96
Лихачев
20
Полубояринов
8
Самсонов
83
Пантелеев
15
Рассказов
77
Бакаев
88
Давыдов
10
Сакала
88
Богаев
39
Запрягаев
39
Запрягаев
88
Богаев
47
Иванов
11
Прудников
11
Прудников
47
Иванов
10
Плетнев
7
Андреев
7
Андреев
10
Плетнев
37
Сиротов
88
Лесовой
88
Лесовой
37
Сиротов
88
Давыдов
99
Нимели
99
Нимели
88
Давыдов
10
Сакала
19
Руденко
19
Руденко
10
Сакала
Остались в запасе
Зенит-2
Спартак-2
8
Виталий Горулев
ЦП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
8
Борис Цыганков
ОП
49
Идриса Самбу
ЦФ
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
8
Виталий Горулев
ЦП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
8
Борис Цыганков
ОП
49
Идриса Самбу
ЦФ
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зенит-2 - Спартак-2
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
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0 : 3
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Спартак-2
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Искра
2 : 5
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3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
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2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
МСА Петровский
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