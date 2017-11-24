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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Штутгарт
Ганновер-96 - Штутгарт: обзор матча 24 ноября 2017
Ганновер-96
24.11.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
76'
Н. Фуллкруг (П)
24'
Т. Асано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Штутгарт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Фуллкруг
76'
56'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
50'
Желтая карточка
Т. Асано
Желтая карточка
Ф. Клаус
48'
39'
Желтая карточка
Б. Павар
29'
Желтая карточка
Б. Озкан
26'
Желтая карточка
А. Бек
24'
ГОЛ! 0:1!
Т. Асано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Чаунер
26
Сане
22
Озтрзолек
25
Сорг
3
Антон
4
Корб
30
Клаус
27
Швеглер
6
Бакалорж
9
Бебу
22
Харник
3-2-3-2
20
Цилер
32
Баумгартль
2
Инсуа
32
Бек
28
Павар
28
Бадштубер
4
Гентнер
19
Озкан
25
Аскасибар
29
Асано
7
Брекало
Остались в запасе
Ганновер-96
Штутгарт
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
1
Йенс Граль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Ганновер-96 - Штутгарт
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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