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    Расписание матчей 26-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 18 тур
    26 ноября, воскресенье
    08:00
    СКА-Хабаровск (мол)
    0:6
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    08:00
    Урал (мол)
    0:5
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    11:00
    Ростов (мол)
    1:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак М (мол)
    2:2
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 18 тур
    26 ноября, воскресенье
    11:30
    Урал
    0:1
    Краснодар
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Рубин
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    16:30
    Ростов
    2:0
    Анжи
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 16 тур
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Барселона Б
    1:1
    Альмерия
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:00
    Гранада
    2:0
    Уэска
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Кордоба
    2:2
    Леонеса
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Луго
    1:0
    Осасуна
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    22:00
    Альбасете
    2:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 13 тур
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Бурсаспор
    2:1
    Карабюкспор
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Сивасспор
    1:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    16:30
    Касымпаша
    2:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    19:30
    Антальяспор
    0:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 13 тур
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Депортиво
    2:2
    Атлетик
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:15
    Реал Сосьедад
    2:2
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:30
    Вильярреал
    2:3
    Севилья
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    22:45
    Валенсия
    1:1
    Барселона
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 17 тур
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Нордшелланд
    6:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    16:00
    Оденсе
    3:0
    Хобро
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    5:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Силькеборг
    1:3
    Брондбю
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 30 тур
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Крумкачи
    2:1
    Минск
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Гомель
    0:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Городея
    3:3
    БАТЭ
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Неман
    3:1
    Шахтер
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо-БелАЗ
    2:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Нафтан
    1:2
    Ислочь
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Днепр
    0:0
    Слуцк
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    14:00
    Витебск
    1:4
    Динамо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 13 тур
    26 ноября, воскресенье
    14:30
    Аякс
    5:1
    Рода
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    16:30
    Спарта
    1:3
    Утрехт
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    16:30
    Экселсиор
    1:2
    ПСВ
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:45
    Витесс
    2:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 17 тур
    26 ноября, воскресенье
    15:00
    Верес
    3:1
    Черноморец
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:00
    Александрия
    3:0
    Карпаты
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:30
    Заря
    1:0
    Звезда К
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:30
    Сталь
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 15 тур
    26 ноября, воскресенье
    15:30
    Килмарнок
    1:3
    Абердин
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 12 тур
    26 ноября, воскресенье
    16:00
    Паниониос
    2:2
    ПАОК
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:15
    Астерас
    2:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    3:1
    Ларисса
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:30
    Керкира
    1:3
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 16 тур
    26 ноября, воскресенье
    16:00
    Вольфсберг
    1:2
    Аустрия
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:30
    Рапид
    2:3
    Зальцбург
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 19 тур
    26 ноября, воскресенье
    16:00
    Ноттингем Форест
    0:2
    Кардифф
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 16 тур
    26 ноября, воскресенье
    16:30
    Генк
    0:2
    Стандард
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    4:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    22:00
    Брюгге
    3:2
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 13 тур
    26 ноября, воскресенье
    16:30
    Саутгемптон
    4:1
    Эвертон
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    17:00
    Бернли
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    19:00
    Хаддерсфилд Таун
    1:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 14 тур
    26 ноября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    1:1
    Рома
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    17:00
    Милан
    0:0
    Торино
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    0:1
    Наполи
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Лацио
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    3:0
    Кротоне
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 14 тур
    26 ноября, воскресенье
    17:00
    Ницца
    0:5
    Лион
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    19:00
    Марсель
    1:0
    Генгам
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    23:00
    Монако
    1:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 15 тур
    26 ноября, воскресенье
    17:00
    Теплице
    0:0
    Виктория
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Сигма
    1:0
    Спарта
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 13 тур
    26 ноября, воскресенье
    17:30
    Гамбург
    3:0
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Кельн
    0:2
    Герта
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 16 тур
    26 ноября, воскресенье
    18:00
    Лугано
    1:2
    Янг Бойз
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:00
    Сьон
    3:0
    Грассхоппер
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    2:0
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 12 тур
    26 ноября, воскресенье
    19:00
    Маритиму
    0:0
    Эшторил
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    21:00
    Пасуш де Феррейра
    1:2
    Спортинг
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    23:15
    Бенфика
    6:0
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 30 тур
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Бранн
    2:2
    Тромсе
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Викинг
    2:0
    Стабек
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Мольде
    2:2
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Одд
    1:0
    Русенборг
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Олесунн
    4:3
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Сандефьорд
    1:3
    Лиллестрем
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Согндаль
    5:2
    Волеренга
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    20:00
    Хаугесунд
    2:3
    Кристиансунн
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2017, 37 тур
    26 ноября, воскресенье
    22:00
    Аваи
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    2:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    1:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    0:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    26 ноября, воскресенье
    22:00
    Понте-Прета
    2:3
    Витория
    Матч завершен
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