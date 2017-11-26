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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Янг Бойз
Лугано - Янг Бойз: обзор матча 26 ноября 2017
Лугано
26.11.2017, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Янг Бойз
83'
М. Сулеймани
86'
Т. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Янг Бойз
86'
ГОЛ! 0:2!
Т. Шик
83'
ГОЛ! 0:1!
М. Сулеймани
66'
Желтая карточка
К. Мбабу
Желтая карточка
К. Ледесма
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Жоэль Киассумбуа
ВР
91
Драган Михайлович
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
19
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Янг Бойз
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лугано
15
Элож Яо
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
Янг Бойз
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
3-1
1
Киассумбуа
91
Михайлович
24
Ледесма
89
Чрнигой
19
Герндт
3-2-1
43
Мбабу
5
фон Берген
4
Нуху
20
Эбишер
15
Соу
17
Нсаме
Остались в запасе
Лугано
Янг Бойз
15
Элож Яо
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
15
Элож Яо
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Лугано - Янг Бойз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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