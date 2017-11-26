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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Хоффенхайм
Гамбург - Хоффенхайм: обзор матча 26 ноября 2017
Гамбург
26.11.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Хоффенхайм
75'
Ф. Костич
88'
Д. Юнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:0!
Д. Юнг
Пас отдал
Д. Дикмайер
88'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Костич
75'
74'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
61'
Желтая карточка
М. Ут
29'
Желтая карточка
К. Фогт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
15
Уолес
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-1-1-1
26
Матениа
3
Маврай
21
Юнг
2
Сакаи
3
Дуглас Сантос
14
Пападопулос
14
Хант
18
Костич
17
Вуд
2-1-2-1-2
1
Бауманн
5
Пош
7
Фогт
27
Гриллич
26
Демирбай
7
Цубер
7
Гнабри
2
Вагнер
13
Ут
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
15
Уолес
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
15
Уолес
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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